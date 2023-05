LIVE Giro d’Italia 2023 | Cronometro Monte Lussari in DIRETTA | Kirsch in testa | al traguardo anche Milan

(Di sabato 27 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELSTARTLIST E ORARI PARTENZE DELLA12.51 Alextoglie il miglior tempo a Filippo Fiorelli per due secondi. 12.49 Arriva alla maglia ciclamino di Jonathanche aizza il pubblico e chiude a cinque minuti da Fiorelli. 12.47 Due ali di folla ad accogliere il passaggio di Jonathan. 12.45 Il tempo di Fiorelli alè destinato ad essere abbassato da Thibault Guernalec: 36’54” al secondo intermedio con un margine di due minuti proprio sul corridore della Green Project-Bardiani CSF-Faizanè. 12.43 Arriva alGianni Moscon in quarta ...

Dobbiamo tenere d'occhio Leclerc, forse anche Alonso che ha segnato il suoveloce con gomme ... VEDI ANCHE F1 GP Monaco 2023, DirettaProve Libere 3 F1 GP Monaco 2023, DirettaQualifiche ...Ma la Ferrari ha dimostrato davvero di avere un bel passo e poi Leclerc è uno che nelsecco ... grazie all'applicazione Sky Go e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. Le qualifiche ...... in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', alla vigilia dell'ultima tappa deld'Italia a ...oltre che dall'impegno agonistico da grande lealtà e correttezza' FIORENTINA - INTER'CALCIO E ...

LIVE Giro d'Italia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ci siamo, ecco le Tre Cime di Lavaredo! OA Sport

Ventesima tappa del Giro d'Italia con la crono-scalata individuale da Tarvisio al Monte Lussari. Si tratta di una frazione molto impegnativa che deciderà chi vincerà la maglia rosa. La prima parte di ...Arriva la 20ma tappa del Giro d’Italia, la Tarvisio-Monte Lussari, cronoscalata di 18 km. Cronometro individuale molto impegnativa. Prima parte di 11 km pianeggiante o in leggera salita (circa 6 km su ...