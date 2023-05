LIVE Fiorentina-Roma 0-1 | occasione per Jovic | salva Llorente! Milenkovic chiede un rigore | Primapagina

(Di sabato 27 maggio 2023) 2023-05-27 19:40:00 Arrivano conferme: Prosegue la 37ª e penultima giornata di Serie A e alle 18 si sfidano due finaliste europee al Franchi: laospita la, in un confronto importante anche per la corsa europea. I viola di Italiano, reduci dalla sconfitta contro l’Inter nella finale di Coppa Italia e attesi dalla finale di Conference League contro il West Ham il prossimo 7 giugno a Praga, sono in piena lotta per l’ottavo posto in classifica che, qualora la UEFA escludesse la Juventus dalle coppe europee, può valere l’accesso alla prossima Conference League: i toscani cercano un successo che permetterebbe di scavalcare il Monza. Mourinho invece pensa già alla finale di Europa League contro il Siviglia (31 maggio a Budapest) e lascia a riposo tanti big per la sfida: Dybala, Pellegrini, Matic, Rui Patricio e ...

Il match valido per la 37esima giornata di Serie A trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Franchi,e Roma si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Franchi' trae Roma in tempo reale. Formazioni UFFICIALI- RomaFIORENTINA (4 - 3 - 3): Cerofolini; Venuti, Igor, Martinez Quarta, Terzic; ...Il tabellino di- Roma 0 - 1 () 11' El Shaarawy(4 - 3 - 3): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Duncan, Mandragora; Ikoné, Jovic, Saponara. All. ...

Diretta Fiorentina-Roma 0-1: sblocca El Shaarawy Corriere dello Sport

Sfida in campionato tra due finaliste d'Europa, la Fiorentina in Conference e la Roma in Europa League. In avvio la sblocca El Shaarawy dopo una bella azione con Belotti e Solbakken. Il norvegese va v ...Gara fondamentale nella corsa alla prossima Champions League, Inter-Atalanta verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it ...