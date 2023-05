LIVE Fiorentina-Roma 0-1 | al via la ripresa | due cambi per parte

Calciomercato.it vi offre il match del 'Franchi' trae Roma in tempo reale. Formazioni UFFICIALI- RomaFIORENTINA (4 - 3 - 3): Cerofolini; Venuti, Igor, Martinez Quarta, Terzic; ...Il match valido per la 37esima giornata di Serie A trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Franchi,e Roma si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie ...Il tabellino di- Roma 0 - 1 () 11' El Shaarawy(4 - 3 - 3): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Duncan, Mandragora; Ikoné, Jovic, Saponara. All. ...

47' - Occasione Fiorentina con Barak che prova a girarsi in area ma viene fermato. 45' - SI RIPARTE! Con un doppio cambio per la Fiorentina che toglie Biraghi e Quarta ...Voti e tabellino del primo tempo di Fiorentina-Roma, match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A 2022/23 ...