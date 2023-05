LIVE – F1 | GP Monaco Montecarlo 2023 | le prove libere 3 DIRETTA

(Di sabato 27 maggio 2023) Ladelle3 del Gran Premio di: seguiremo di seguito insieme le FP3 che come al solito avranno una durata di un’ora e vanno ad anticipare le attesissime qualifiche del pomeriggio. Prima però assume importanza strategia per team e piloti la terza sessione di: si va infatti alla ricerca del giusto setup per passo gara e tempo da qualifica e c’è un’ora a disposizione a poche ore dalla caccia alla pole. Appuntamento alle ore 12.30 di sabato 27 maggio, chi riuscirà a far registrare il crono più veloce nelle FP3? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. Classifica top-5 (dalle ore 12.30) PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O ...

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Alle 16 le qualifiche del Gran Premio di Fomula1 da. Alle 18 il calcio d'inizio di Fiorentina - ......che ospita il Mainz 05 reduce da 4 sconfitte consecutive e senza più obiettivi e il Bayern... Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 15.00 Salernitana - Udinese Spezia - ......Domenica 28 maggio Ore 16.30 Pre gara Ore 18.00 GP(differita) Ore 20.00 Post gara Orari F1 TV GPsu SKY e NOW Sabato 27 maggio Ore 10.55: F3 " sprint race Ore 12.15: PaddockOre ...

F1 LIVE GP Monaco: segui il secondo turno di prove libere in diretta Autosprint.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv/streaming - La cronaca della FP1 - La cronaca della FP2 - La presentazione delle qualifiche Buongiorno e bentrovati ...Oggi, sabato 27 maggio, andrà in scena la seconda giornata del weekend del GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato del Principato si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le ...