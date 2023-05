LIVE F1 | GP Monaco 2023 in DIRETTA | Verstappen e Perez davanti nella FP3 | 4° Sainz e 7° Leclerc

(Di sabato 27 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.23 Magnussen esce dall’abitacolo della Haas, mentre la vettura viene caricata dai commissari di pista e portata via. 13.21 Nel frattempo Magnussen fermozona del Portier, con la sua Haas. Danese in 12ma posizione. Virtual Safery Car. 13.21 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:12.776 2 2 SergioRed Bull Racing+0.073 2 3 Lance STROLL Aston Martin+0.166 44 CarlosFerrari+0.485 3 5 Lando NORRIS McLaren+0.620 3 6 Pierre GASLY Alpine+0.677 37 CharlesFerrari+0.699 4 8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.710 2 9 Esteban OCON Alpine+0.720 3 10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.745 5 11 George RUSSELL Mercedes+0.814 2 12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.848 2 13 Nico HULKENBERG Haas F1 ...

...League di Mbappé e compagni quest'anno si è fermata agli ottavi di finale contro un Bayern... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae ...Ultima ora per preparare la caccia alla pole position Si avvicinano le 16:00 e con esse l'inizio del Q1 in un crescendo di adrenalina unico come la sessione di Qualifica a. Team e piloti in ...DIRETTA FP3 GPA PARTIRE DALLE 12:30 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozio ...

LIVE F1, GP Monaco 2023 in DIRETTA: FP3 e qualifiche a Montecarlo, Leclerc sogna la pole con la Ferrari OA Sport

Dopo l'annullamento della gara di Imola a causa dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, la Formula 1 torna con l'appuntamento più glamour dell'anno: nel… Leggi ...La diretta live delle prove libere 3 del Gran Premio di Monaco a Montecarlo 2023: seguiremo di seguito insieme le FP3 che come al solito avranno una durata di un’ora e vanno ad anticipare le attesissi ...