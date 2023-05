LIVE F1 | GP Monaco 2023 in DIRETTA | Verstappen e Perez davanti nella FP3 | 4° Sainz e 5° Leclerc

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 Stroll, infatti, migliora e si porta in terza posizione a 0.166 da. Escono anche le due Ferrari con le soft. 13.15 I piloti in pista per il secondo run con gomme soft nuove. Ci si aspettano nuovi miglioramenti in termini di prestazione. 13.12 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:12.776 1 2 SergioRed Bull Racing+0.073 13 CarlosFerrari+0.603 2 4 CharlesFerrari+0.699 2 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.710 1 6 Pierre GASLY Alpine+0.901 3 7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.921 3 8 George RUSSELL Mercedes+1.004 1 9 Alexander ALBON Williams+1.189 2 10 Esteban OCON Alpine+1.207 2 11 Lance STROLL Aston Martin+1.601 4 12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.613 4 13 Nyck DE ...