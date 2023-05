LIVE Canottaggio | Europei 2023 in DIRETTA | si assegnano i primi titoli delle specialità olimpiche

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della giornata – La cronaca della prima sessione della seconda giornata – La cronaca della seconda sessione della seconda giornata – I 17 equipaggi azzurri al via agliBuongiorno e bentrovati allatestuale della terza giornata di gare deglisenior die para. A Bled, in Slovenia, nello splendido scenario del Lago si gareggia per assegnare le prime medaglie della rassegna continentale che apre la stagione delinternazionale a poco più di un anno dai Giochi di Parigi. Al giro di boa dell’Europeo Assoluto l’Italia, al via con 17 equipaggi iscritti, si trova attualmente con nove barche in finale, tre ...