LIVE – Bronzetti-Grabher 6-4 0-1 | finale Wta Rabat 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 27 maggio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo WTA 250 di(terra battuta). La romagnola, sconfiggendo la statunitense Sloane Stephens nel penultimo atto, ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva nella kermesse marocchina. Uneccezionale per lei, che quest’anno non aveva ancora portato a casa un incontro allo di circuito maggiore prima di questa settimana. Tra l’italiana ed il primo titolo della carriera nel tennis dei grandi c’è l’austriaca. Quest’ultima in semiha prevalso al tie-break del terzo e decisivo set nei confronti dell’argentina Julia Riera.partirà con i favori del pronostico secondo le quote ...

Grabher è virtualmente n°61, avendo per ora guadagnato 13 posizioni e raggiunto il suo best ... Importante iniezione di fiducia anche per quanto riguarda, che la scorsa settimana era ...SEGUI ILDI- GRABHER PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Grabher scenderanno in campo oggi (sabato 27 maggio) . Le due giocatrici sono pianificate come primo ed ...SCORE TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE TABELLONE QUALIFICAZIONI FEMMINILI In tabellone ci sono ... Lucia, n.102 WTA, esordirà proprio contro la tunisina Ons Jabeur , n.7 del ranking e del ...

LIVE - Bronzetti-Grabher 6-4 0-0, finale Wta Rabat 2023 ... SPORTFACE.IT

Il live e la diretta testuale di Bronzetti-Grabher, incontro valevole per la finale del torneo WTA 250 di Rabat 2023.Domani, sabato 27 maggio, alle ore 13.00 italiane, si disputerà a Rabat, in Marocco, la finale del torneo Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem 2023 di tennis, di categoria WTA 250: ...