L’isola degli Arrusi | a Bologna una mostra fotografica sugli omosessuali al confino nell’Italia fascista

(Di sabato 27 maggio 2023) Oggi vi parlo di selfie. Anzi, più precisamente di foto scattate nei luoghi di raccoglimento, luoghi pregni di orrore, luoghi dove si dovrebbe stare in silenzio a riflettere. Non mi riferisco in questo istante a coloro che, affetti da cretinismo acuto, si mettono in posa sulle rotaie che veicolavano i treni dei deportati a Auschwitz, ma a due giovani, tenere e ignare fanciulle, che si sono fatte qualche foto in posa e a boccuccia davanti all’immagine del. Poteva sembrare una cartolina retrò delle Tremiti e quindi, perché non farsi uno scatto-ricordo durante la gita scolastica? Vi racconto meglio la storia. “” potrebbe essere il titolo di un film di Giuseppe Tornatore e invece è un percorso espositivo e fotografico che fa conoscere una triste ...