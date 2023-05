Nel circuito Atp, nel torneo '250' di, il giovane francese Artur Fils vince contro un nervoso Francisco Cerundolo iltitolo del circuito maggiore del circuito: 6 - 3, 7 - 5 per il ...Il sogno di Arthur Fils, appena 18enne, è diventato realtà. Il francese ha trionfato nella finale del torneo disuperando per 63 75 il favorito argentino Francisco Cerundolo. E' iltitolo della carriera per il transalpino ed è il più giovane campione della stagione. "Questo giorno lo ricorderò per ...Arthur Fils ha conquistato iltitolo Atp in carriera, conquistando il successo nel 250 di. Il 18enne francese ha battuto, per la gioia del pubblico di casa, l'argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio ...

Lione: primo titolo della carriera per Arthur Fils SuperTennis

Il sogno di Arthur Fils, appena 18enne, è diventato realtà. Il francese ha trionfato nella finale del torneo di Lione superando per 63 75 il ...Da Trevisan a Bronzetti: il trofeo di Rabat rimane in Italia, con la finale vinta dalla romagnola. Torna Svitolina, primo successo per Fils ...