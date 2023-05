L’Inter vola in Champions League!!! Lukaku show | Atalanta regolata

Leggi su inter-news

(Di sabato 27 maggio 2023) Termina sul punteggio di 3-2 Inter-, sfida valevole per la penultima giornata di campionato. Ecco quanto successo allo stadio San Siro in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 2-1 (vedi report). SuperQUALIFICAZIONE MATEMATICA ?ricomincia la ripresa così come aveva iniziato la partita: col piede premuto sull’acceleratore. In palla Romelu, che con due assist verso Lautaro Martinez per poco non permette al socio di non calare il tris che seppellirebbe l’. Gli orobici praticamente non riescono più ad avvicinarsi all’area di rigore di Onana grazie ad una Beneamata attenta e concentrata. Al 56? ci prova Calhanoglu, che dalla distanza trova una botta clamorosa che arroventa i guantoni di Sportiello. Venti minuti più tardi, ...