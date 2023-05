L’Inter fa un regalo all’Atalanta Primavera | arriva la salvezza in extremis

Leggi su bergamonews

(Di sabato 27 maggio 2023) L’Atalantaè salva. E non dovrà nemmeno disputare il playout contro il Napoli. All’ultima giornata di campionato, i nerazzurri, al 15° posto, riescono a mettere 10 punti di distacco dalla 16ª e, da regolamento, fanno ‘saltare’ lo spareggio, conquistando ladiretta. È questo il verdetto che emerge dalla 34ª giornata del Campionato1, la cui stagione regolare è stata chiusa dai nerazzurri con il fiatone. SALVI pic.twitter.com/eIxE6aOeTx — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) May 27, 2023 Alla squadra di Giovanni Bosi, che ha rimpiazzato Marco Fioretto all’inizio del mese di maggio, serviva conseguire una vittoria contro l’Udinese, sperando che contemporaneamente il Cagliari non battesse il Frosinone in trasferta (sorpassando i sardi al 15° posto) o chebattesse il Napoli. Uno scenario, il ...