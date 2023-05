Angoli: 9 - 7 per l'. Recupero: 2'; 4'. L'vince 3 - 2 contro l'Atalanta e trova la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. A decidere la sfida le reti di Lukaku, Barella ...La finalissima di Champions League 2023 del prossimo 10 giugno sarà trae Manchester City. I citizens hanno travolto il Real Madrid per 4 - 0 a Manchester dopo l'1 - ...un vero e proprio...Ha pure fortuna, nonostante che per lui sia indubbiamente una annata storta, perché a parte l'che oggi sembra uncompressore e in tempi non sospetti ho fatto interventi molto positivi su ...

L'Inter è un rullo compressore: Atalanta ko a San Siro. Fiorentina ok con la Roma Gazzetta del Sud

Tre gol dei tre tenori Lukaku, Barella e Lautaro Martinez affondano l’Atalanta e consentono all’Inter di scavalcare momentaneamente la Lazio al secondo posto e conquistare matematicamente l’accesso al ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...