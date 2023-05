L’Inter è in Champions | Atalanta ko e prova di forza La Lu-La si candida per Istanbul

(Di sabato 27 maggio 2023) Se Pep Guardiola – come è probabile – ha passato la serata davanti alla tv per assistere ad Inter-, può aver tratto tre conclusioni:è in forma, gioca bene, segna e rende la vita difficile agli avversari. A San Siro i nerazzurri blindano laLeague dal campionato battendo 3-2 l’e si avvicinano nelle migliori condizioni mentali alla finale diLeague del 10 giugno contro i Citizens a. Del resto chesia ormai la lontana parente della squadra capace di perdere 12 partite in campionato (ha fatto peggio solo 4 volte nella storia), lo dimostrano i numeri recenti: la formazione di Inzaghi ha segnato dieci gol nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A, più di quelle realizzate nelle precedenti otto gare interne ...

