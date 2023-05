L’intelligenza artificiale e il letargo delle scuole Lettera

(Di sabato 27 maggio 2023) Inviata da Enrico Maranzana -Il ministero dell’istruzione, ora dell’istruzione e del merito, è stato costituito nel gennaio del 2020, “cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” che recita: “E’ promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro”. L'articolo .

"Conil docente non dovrà più compilare documenti. Vogliamo poi intervenire per ridurre il pagamento minimo a 4 mesi dei precari, vogliamo abbattere la tempistica e ...Questa è attualmente'audience, cui si dirige una tempesta di ...momento (interessante sarà il panel sul rapporto tra...sarà il panel sul rapporto trae ...... se non aiutiamo, saranno dei profili professionali a fortissimo rischio di disintermediazione con'arrivo dell'".