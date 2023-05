Ligue 1 2022 2023 | l’1-1 a Strasburgo regala il titolo al PSG | è l’undicesimo della loro storia

Leggi su sportface

(Di sabato 27 maggio 2023) 1-1 per il Paris Saint-Germain sul campo dello: tanto basta agli uomini Christophe Galtier per laurearsi campioni di Francia per l’11esima volta nella. Si tratta del secondoconsecutivo e del nono negli ultimi 11 anni: soltanto il Monaco nel 2017 e il Lille nel 2021 sono riusciti a strappare il trofeo dallemani nel corso di questo lasso di tempo. A decidere è stato un gol di Lionel Messi (59?), bravo a portare in vantaggio i suoi e a decidere virtualmente il campionato, dato che a nulla è servito il pareggio segnato al 79? da Kevin Gameiro. Al secondo posto troviamo il Lens, che ha sconfitto 3-0 l’Ajaccio e si è confermata, pur nella delusione delsfumato, la più bella sorpresa di quest’edizione...