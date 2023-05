“Li vedo nervosi | perché…” La stoccata di Meloni a Fazio-Annunziata

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 27 maggio 2023) Il piagnisteo a canone unico, quello di Lucia, Fabioe Luciana Littizzetto, con qualche spruzzatina qua e là di un Amadeus dato in fuga da Sanremo, sta facendo venire il latte alle ginocchia. La retorica su “Tele”, cioè la presunta occupazione di Viale Mazzini ad opera del governo, come se fosse il primo a farlo, sta inondando di articoli e commenti l’etere. Niente di imperdibile. Ma la perseveranza con cui certi “grandi giornalisti” stiano assolvendo il ruolo delle vittime prima ancora di essere davvero epurati (sempre che sarebbe davvero successo) sta raggiungendo livello di stucchevolezza mai provati prima. È come se il “sistema di potere” di una certa parrocchietta, come avevamo già avuto modo di spiegare, si sentisse cedere il terreno sotto i piedi. E anziché combattere preferisse fare le valigie e cercare ...