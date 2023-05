L’ex Inter per il centrocampo | assalto Napoli | che colpo

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 27 maggio 2023) Ilsu un ex: l’idea di De Laurentiis per rinforzare la squadra dopo lo scudetto fa impazzire i tifosi: ecco di chi si tratta. Tutto cambia nele non pochi tifosi hanno dei brutti presentimenti, in questi giorni. Tra Giuntoli, Osimhen e Spalletti, sembra che la squadra magnifica che quest’anno ha vinto lo scudetto sia già sul punto di essere smantellata nei suoi uomini chiave. Proprio per smentire questi timori, il presidente Aurelio De Laurentiis sta lavorando a nuovi emozionanti arrivi per compensare chi se ne andrà, e un nome su tutti potrebbe esaltare i sostenitori partenopei nell’estate del calciomercato. Chiaramente molto dipenderà da che tipo di sacrifici economici De Laurentiis sarà disposto a fare, per aggirare il suo tetto d’ingaggio e portare in squadra i nomi giusti. Sappiamo che l’erede di Giuntoli ...