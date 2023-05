Levante-Oviedo sabato 27 maggio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 27 maggio 2023) Il finale di stagione dell’è stato veemente ma tardivo. Nonostante sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite di campionato gli asturiani infatti non sono riusciti a qualificarsi per i playoff, nei quali invece potrebbe ritrovarsi ilse, come probabile a dire la verità, la squadra di Javier Calleja non riuscisse nel InfoBetting: Scommesse Sportive e