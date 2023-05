L' eurovendetta sulla frutta italiana | agguato a Bruxelles | cosa rischiamo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Il Parlamento europeo non approva la direttiva destinata a limitare l'uso di insetticidi e diserbanti? Allora la Commissione Ue bloccherà il riconoscimento delle tecniche di evoluzione assistita per selezionare colture più resistenti a siccità e malattie. Il numero (due dell'Eurogoverno, l'olandese Frans Timmermans, ha esplicitato il ricatto per la prima volta nella storia dell'Unione europea. «Il Green deal è un pacchetto», aveva detto il vice di Ursula von der Leyen, e «per tutti voi in quest'aula» aveva tuonato rivolgendosi all'assemblea di Strasburgo, «c'è una scelta da fare. Se decidete di mantenere lo status quo, senza le nuove regole sui pesticidi, niente evoluzione assistita». Mai era accaduto che un componente dell'esecutivo Ue, per di più vicepresidente della Commissione, fosse così esplicito. Ma Timmermans è tristemente famoso anche per altro. Come non ricordare il ...