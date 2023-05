L’eredità di don Milani a 100 anni dalla nascita

Leggi su bergamonews

(Di sabato 27 maggio 2023) Donè, da sempre, una figura controversa e complessa, capace di suscitare simpatie, ma anche critiche feroci. Un uomo divisivo, tanto per le idee professate quanto per i metodi utilizzati, nella vita e nella sua attività pedagogico-pastorale. La sua scarsa inclinazione all’obbedienza e il suo amore per la libertà, di pensiero e di azione, hanno fatto scuola, tracciando un percorso originale ed eccentrico, in seno alla chiesa stessa. Nato nel 1923, pochi mesi dopo l’avvento al potere del fascismo, crebbe in seno ad una famiglia appartenente all’élite intellettuale del tempo, segnata da un laicismo borghese poco incline a sentimentalismi religiosi. Nella sua breve esistenza (morirà a soli quarantaquattro, nel 1967), trascorsa quasi interamente nelle terre toscane, visse in prima persona le tristi pagine del ventennio fascista, gli orrori ...