(Di sabato 27 maggio 2023) Terzo tempo in pista, ma sarà partenza dalla sesta casella. I commissari si sono espressi sull'impeding nei confronti di Lando Norris ed hanno deciso per trediper Charles,...

I Commissari Sportivi hanno osservato cheha reagito in modo consono alla bandiera blu mostrata dai marescialli, ma quando era troppo tardi. Tuttavia, i Commissari Sportivi hanno ascoltato la ...Dopo la fine della relazione con Charlotte Sine, Charlessembra aver ritrovato l'amore: nessuna confermama tanti avvistamenti del monegasco della Ferrari con la giovane Alexandra Saint Mleux di Otto De Ambrogi S ono passati pochi mesi ...... dietro solo alla Red Bull di Max Verstappen, alle due Ferrari die Sainz e all'Aston ... A certificarlo è arrivato un documentodella FIA, che testimonia la presenza in circuito dei ...

Leclerc, ufficiale: tre posizioni di penalità Autosprint.it

Potrebbero correre anche insieme, due campioni come Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ecco chi sogna questa coppia.Il monegasco della Ferrari è stato penalizzato di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Norris sotto al tunnel: scende in sesta posizione, dietro Ocon, Sainz ed Hamilton ...