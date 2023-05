(Di sabato 27 maggio 2023) I social network troppo spesso danno voce anche a chi, incurante delle conseguenze che questo può comportare, si prende la briga di parlare anche in modo inopportuno con i personaggi famosi. Questo è quello che è accaduto anche a, che ha ricevuto un commento negativo sul suo fisico con un tono tutt’altro che ironico in seguito alla pubblicazione di un suo post su Intagram. In quella foto lei era all’aperto, aveva i capelli raccolti e un top di colore ocra. Lo scatto arrivava fino a poco sopra il seno, proprio per questo c’è stato chi ha voluto farle notare un dettaglio su quella parte del suo corpo. “Ma lele hai dimenticate a?“, le ha scritto un utente a corredo di un suo scatto pubblicato su Instagram, come se avere il seno piccolo possa essere considerato un difetto. Fonte: Instagram ...

Poi conosci donna più bella e ti accorgi che tua moglie ha leflosce…. E la tendenza ... Traduzione:un piede destro ecceziona le, ma a volteun cervello piccolo così . So: switch ...pizzicato il suo nome sotto la foto di un paio dienormi edubitato fortemente, prima di te stessa, poi della sua maturità Quella del tuo compagno intendo. Beh, ti rassicuro, il tuo disappunto è totalmente comprensibile. Il tuo metterti in ...... presumibilmente, con una certa vita sociale, e questo l'detto più volte. Ma ci saranno anche ... E non basta tirare fuori leper avere successo. Dietro c'è molto di più. E chi dice che sono '...

Bianca Guaccero, la risposta al commento (non richiesto) sul seno ... Stile e Trend Fanpage

Bianca Guaccero non ha esitato a rispondere a un'hater che ha fatto un commento poco gradevole sul suo seno piccolo.Un passo sempre più vicini all'estate, così come si è sempre più vicini a salutare, per questa stagione, maglioni e cappotti. Maggio è il mese di ...