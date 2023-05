Le piccole “sentinelle del Parco” accoglieranno il cardinale Parolin

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCi saranno anche le quaranta “del” domani mattina ad attendere il Legato Pontificio,Pietroche presiederà la cerimonia inaugurale delle celebrazioni per i 900 anni del Santuario di Montevergine insieme a padre Mauro Meacci, Abate Visitatore della Provincia Italiana e Abate Ordinario di Subiaco e padre Diego Gualtiero Rosa, Abate Ordinario di Monteoliveto Maggiore. I giovani alunni del locale Istituto Comprensivo di Mercogliano saranno parte della mattinata di mobilitazione che vede in campo anche ildel Partenio. Del resto i novecento anni di storia del Santuario sono quelli vissuti in un legame antico con ile le sue bellezze. Il presidente Francesco Iovino, in occasione dell’evento, che richiamerà centinaia di ...