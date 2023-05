Le pagelle di Spezia-Torino 0-4 | troppo Torino | Spezia nei guai

(Di sabato 27 maggio 2023) Lediterminata 0-4 per i granata: continua a crescere e stupire la squadra di Juric. Questa è la base per costruire unche può aspirare a traguardi importanti. E dall’ottavo posto l’accesso alla Conference League non è un tabù.brutto loche non ha mostrato la cattiveria agonistica di una squadra in lotta per la salvezza. Risultato e prestazione preoccupante. LediPrima di analizzare ledei, proponiamo quella dell’arbitro. Arbitro: Guida 6 – L’arbitro di Pompei ...

...i tesserati giallorossi) priva l'allenatore giallorosso dell'ultima all'Olimpico con lo. Un'... l'unico attaccante che vede la porta in questo momento, in avanti Ledi Fiorentina - Roma ...Fiorentina - Roma, ledei giallorossi . Svilar 6 Attento e concentrato quanto basta per ...campionato per la squadra di Mourinho è invece fissata per il prossimo fine settimana contro lo...Commenta per primo- Torino 0 - 4 Milinkovic - Savic sv : un solo intervento su tiro di Nikolaou, poi normale amministrazione Schuurs 6,5: quando spinge si sente eccome (22' st Djidji sv) Buongiorno 6,5: il ...

Le pagelle di Spezia-Torino 0-4: sacrificio ed assist, Vlasic sale in cattedra Toro News

Spezia-Torino 0-4 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 37ª giornata di serie A 2022-23 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate ...Spezia-Torino, match valido per la 37esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-4 frutto dell'autogol di Wisniewski e delle reti di Ricci, Ilic e Karamoh. Con questo risultato il Toro s ...