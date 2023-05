Le pagelle di Inter-Atalanta 3-2 | addio speranze Champions per l’Atalanta

(Di sabato 27 maggio 2023) Lediterminata 3-2. L’per conquistare un posta nella prossimaLeague e l’per continuare a sperare che tra le quattro ci sia posto anche per lei. La vince l’la sfida con una prestazione superba dei due attaccanti Lukaku e Lautaro Martinez. L’si assicura un posto in europa per il prossimo anno ma non sarà. Ancora una campionato eccellente dei bergamaschi. LediPrima di analizzare ledi, proponiamo quella dell’arbitro. Arbitro: Orsato 7 – L’arbitro vicentino è, a mio avviso, il miglior arbitro italiano. Non a caso è ...

de Roon 5,5 : In mezzo al campo comanda l'e non ce n'è neanche per lui, che solitamente sa come restare a galla. Ederson 5,5 : Inizio balbettante, per lui come per tutta la squadra. Cresce in ...Tabellino edi- Atalanta(3 - 5 - 2): Onana; D'Ambrosio (83 , Darmian), Acerbi, Bastoni (81 , de Vrij); Dumfries, Barella (81 , Asllani), Brozovic, Calhanoglu, Dimarco (70 , ...- Atalanta 2 - 1, rivivi la diretta live, le fasi salienti e goditi gli highlights della partita Ledell'. Ledell'Atalanta . La pagella dell'arbitro . Il nostro super TOP ...

Inter-Atalanta 3-2 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 37ª giornata di serie A 2022-23 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate ...Inter-Atalanta, il video con gli highlights e le azioni salienti del big match di sabato 27 maggio 2023 di Serie A, con voti e moviola ...