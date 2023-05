Le fake news sull’Emilia-Romagna e il consumo di suolo che genera disastri

Traduzione di Carlo Ghirricorrelate Tax wedge: a reality check Many misconceptions surround ... Thecontroversy over the burden of excise taxes In a democratic country, the opposition must be ...Evocarenon mi interessa, né me ne occupo'. Foti poi ricorda a GNASSI 'di avere da subito sostenuto che la polemica politica sull'alluvione dell'Emilia - Romagna andava bandita e che il ...Prima o poi capita un po' a tutti i personaggi famosi di essere vittima diriguardanti la loro morte. L'ultimo caso è quello di Kledi Kadiu , ballerino albanese che ha fatto la storia nelle prime edizioni di Amici , diventando famoso in tutta Italia e non solo. ...

Milano, pestaggio della donna trans: le responsabilità di Twitter nelle fake news WIRED Italia

Lo sfruttamento del territorio è elevato dove si produce ricchezza per tutti: non si condanni l’operato di istituzioni e popolazioni fra le più dinamiche del paese. Ecco perché la retorica del “se la ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...