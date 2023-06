Le fake news sull’Emilia-Romagna e il consumo di suolo che genera disastri

Una militanza controcorrente, un po' come la sua Lettera 22: Associazione di giornalisti per un'informazione non omologata, che lotta contro il politicamente corretto, lee il pensiero ...Portando persino un test del Dna, che però la ragazza ha scoperto essere un. Le due donne non solo non si scontrano, ma solidarizzano. Capiscono di essere entrambe vittima di un manipolatore e ...A gennaio 2022 il Ministero della Salute ha diffuso un decalogo per il corretto consumo di latte e yogurt per sfatarne pregiudizi e, lei lo condivide 'No, non lo condivido. Per il semplice ...

Una nuova indagine sottolinea la crescita in Italia del fenomeno dell'isolamento giovanile. A praticare attività fisica è solo il 12,3% degli intervistati, le attività creative vengono svolte dal 7% d ...Secondo una recente ricerca il sentimento di paura legato alle antenne di utima generazione in Italia è passato dal 13% del totale nel 2020 al 2,8% del 2022 ...