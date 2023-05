Le elezioni locali in Andalusia potrebbero decidere il futuro di un parco naturale protetto

Leggi su linkiesta

(Di sabato 27 maggio 2023) Domenica 28 maggio gli spagnoli sono chiamati alle urne per lecomunali e regionali. Si vota per eleggere più di ottomila consiglierie dodici governi delle comunità autonome, che in Spagna sono in tutto diciassette ed equivalgono grossomodo alle nostre Regioni. Sono però soprattutto lenelle città in, la comunità autonoma più a sud della Spagna, a tenere alta l’attenzione degli attivisti per l’ambiente, degli scienziati della conservazione e anche dell’Unione europea. Qui, infatti, i risultati delle comunalidecretare ildi un’importante areaprotetta. Si tratta delnazionale di Doñana, una riserva ricca di zone umide e di biodiversità, protetta dall’Unesco, a una cinquantina di ...