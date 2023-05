Le autodiagnosi | la soddisfazione dei genitori e il mondo nelle mani degli psicologi di TikTok

Leggi su linkiesta

(Di sabato 27 maggio 2023) Leave the gun, take the pills. Credo da sempre che la civiltà vada analizzata attraverso i farmaci: abbiamo avuto il Prozac, poi c’è stato il Vicodin e l’ossicodone, lo Xanax ci ha sempre mantenuto calmi e idratati, poi è arrivato il Fentalyn, e oggi ci ritroviamo a rubare le caramelle gommose ai bambini: Adderall e Ritalin. Internet di tre cose è piena, perché su tre cose poggia la sua fortuna: foto di cani, foto di bambini, test di. «Non sono io, è l’algoritmo» è la relazione più stabile che possiamo pensare di avere in questi anni: non fanno che apparirmi siti diche da remoto vogliono parlare con me anche se io non voglio assolutamente parlare con nessuno, tantomeno con loro, tantomeno a pagamento. Insistono, insistono sempre, insistono che questi sono tempi difficili, che l’importante è la salute mentale, e che se non voglio ...