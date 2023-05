Le ambizioni di Pd e centrodestra ai ballottaggi

Leggi su agi

(Di sabato 27 maggio 2023) AGI - Si chiude lunedì la partita delle elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario. E si apre il primo round della sfida nei Comuni siciliani che vanno al voto. Nel primo caso, per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, ilha eletto quattro sindaci, strappando Latina e confermando la guida di Sondrio, Treviso, e Imperia, al primo turno. Mentre il centrosinistra ha vinto in due capoluoghi, Brescia e Teramo, dove già governava. Ora gli occhi sono puntati sugli altri sette capoluoghi, che vanno alo: Ancona, Brindisi, Vicenza, Terni, Massa, Siena e Pisa. Nel complesso saranno chiamati al voto 1,3 milioni di elettori in 41 città. Nel capoluogo marchigiano, la coalizione di governo punta a strappare al centrosinistra per la prima volta la guida della città. In Toscana, il centrosinistra, invece, tenta di ...