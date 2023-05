Lazio-Luis Alberto | incontro per il rinnovo | i dettagli

(Di sabato 27 maggio 2023) Lanei giorni scorsi avrebbe incontrato l’entourage diper parlare didi contratto Lanei giorni scorsi avrebbe incontrato l’entourage diper parlare didi contratto. Come riportato da Sportitalia e da Alfredo Pedullà, le basi per l’accordo sarebbero quelle di un prolungamento di due o tre anni oltre alla scadenza attuale, ovvero al 2025. Una situazione ancora tutta da chiudere, ma la volontà dei biancocelesti è chiara.

Nell'ultimo mese invece è stato molto più esplicito sulle sue condizioni di permanenza alla: ... stavolta chiarire subito le posizioni di Milinkovic eAlberto . Per restare oltretutto lo ...... Thiago Motta in questo campionato ha collezionato 43 punti , meno solo di Napoli, Inter,e ... Certo poi ci sono gli altri, non da meno,Enrique, Sergio Conceicao, Italiano . Tutti ...Laviaggia spedita verso il match contro la Cremonese , occasione per festeggiare la ... che ha ormai terminato la stagione, insieme a Milinkovic - Savic eAlberto mentre in attacco tridente ...

Lazio, il futuro di Luis Alberto: la moglie parla chiaro Corriere dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato da La Repubblica, domani potrebbe essere l’ultima gara con la Lazio all’Olimpico per Milinkovic: Milan, Juve, Inter e Psg sono sulle sue tracce. Sarà molto ...Luis Alberto viaggia verso il rinnovo con la Lazio: incontro blindato con Lotito. Sul tavolo anche un cospicuo adeguamento economico Importante aggiornamento fornito da Alfredo Pedullà sul calciomerca ...