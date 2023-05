Lavorare solo 4 giorni a settimana | lavoratori più felici e aumento di produttività | la svolta annunciata

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 27 maggio 2023) In diversi Paesi è stato dato il via alla sperimentazione dellalavorativa corta: i risultati sono eccellenti sia per iche per le aziende. Quante volte abbiamo sentito dire che parte del problema lavorativo in Italia è da attribuire alla mentalità stessa degli italiani? Nell’ormai lontano 2012 l’ex ministro Fornero definì i giovani nostrani “Choosy”, ovvero schizzinosi con il lavoro e disse che al contrario avrebbero dovuto cominciare ad entrare nel mondo del lavoro accettando qualsiasi tipo di mansione per poi migliore in seguito. Diversi esperimenti hanno dimostrato checonviene a tutti – Grantennistoscana.itUn’affermazione che all’epoca fece scalpore, poiché di fatto spostava il focus del problema occupazionale nella fascia della popolazione ...