L’attacco di Treviglio si inceppa | Torino si prende gara-1

(Di sabato 27 maggio 2023). La Blu Basket cede ail primo punto della sfida di semifinale dopo unamolto difficile nella quale i piemontesi riescono a limitare le energie dei biancoblù. Con il punteggio di 52-67 la Reale Mutua sbanca il PalaFacchetti e porta a proprio favore il fattore campo. Con l’inizio della serie, Finelli ripropone Cerella in quintetto, con Giuri, Marini, Lombardi e Marcius, mentre Ciani schiera Vencato, Mayfield, De Vico, Jackson e Guariglia. È proprio il lungo piemontese a impattare la partita con due triple e un break di 8-0 per gli ospiti che costringe il coach trevigliese alla prima sospensione dopo 2?. La reazione diè immediata: Giuri dall’arco e due azioni da tre punti di Marini rimettono in equilibrio il match: 9-8 (4?). Con la spinta di Lombardi e il controllo dei tabelloni, la ...

