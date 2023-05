Latina | tenta di violentare una donna e la rapina | arrestato clochard

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 27 maggio 2023)– Era davanti al portone di casa e uno sconosciuto l’ha aggredita eta: è successo adove, dopo serrate indagini, la Polizia di Statod’iniziativa, ha rintracciato e sottoposto a fermo d’indiziato di delitto un 26enne senza fissa dimora, gravemente indiziato di violenza sessuale etaai danni di una 30enne. L’attività d’indagine condotta dalla Squadra Mobile diha avuto origine nella notte del 12 maggio scorso, quando una volante è intervenuta in via dei Volsci, dove era in corso una lite tra unaed un uomo. Dalle prime informazioni apprese sul posto, è stato possibile appurare come il 26enne abbia avvicinato la ragazza sotto il portone di casa,ndo un approccio fisico; alle ...