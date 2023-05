L’Atalanta cerca il botto | aria di Europa a San Siro

Leggi su bergamonews

(Di sabato 27 maggio 2023) All’Inter andrebbe benissimo un punto per assicurarsi la Champions del prossimo anno, è il ritornello che si sente ripetere in questi giorni e forse anche albasterebbe. Ma che senso ha fare calcoli? Avete mai visto Gasperini e la sua squadra giocare per il pareggio o per lo 0-0? Magari, una volta di più proprio a Sansi potrebbe osare, là dove nei suoi sette anni orobici il tecnico di Grugliasco non è mai riuscito a vincere e allora chissà che sia la volta buona… Lunga vita al Gasp che per il sesto anno porta l‘Atalanta ine non c’è nemmeno bisogno di riascoltare il coretto che una volta partiva dalla Curva, quando la partecipazione alle coppe era solo un sogno e oggi invece è diventata una piacevole abitudine. E non è il caso di stare a sottilizzare su quale, anche se è giusto ...