L’arte senza sbarre | Raffaello visita il carcere di Salerno VIDEO

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Resterà esposto nella casa circondariale difino al primo ottobre l’arazzo risalente alla prima metà del XVII secolo, di proprietà del mecenate Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, raffigurante Anania e Saffira e prima in mostra al Museo Diocesano di Gerace. Sotto la spinta della direzione delle carceri, rappresentata da Rita Romano, con il curatore Michele Citro e la Fondazione Comunità Salernitana, è stato avviato un progetto di arte sociale. Sette detenute e sette detenuti hanno seguito un corso per studiare i dettagli dell’opera eccezionalmente esposta nella casa circondariale. L’obiettivo è stato dimostrare che ilpuò e deve essere un luogo di grandissima apertura mentale. “La bellezza trionfa sulle barriere” ha detto in un discorso molto emozionante la direttrice Romano. L’iniziativa arriva in un momento ...