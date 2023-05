Il Pontefice intervistato da Bianchetti a 'A sua immagine'. Papa Francesco per la prima volta negli studi Rai . Nelle immagini l'Pontefice a Saxa Rubra, a conferma anchesuo miglioramento dopo lo stato febbrile dei giorni scorsi. Bergoglio è stato in Rai per una intervista nella trasmissione 'A Sua Immagine' di ...E quando l'è a un passo arriva il pareggio dei padroni di casa con Ljubicic al minuto 81. La ... I tifosiBayern Monaco possono festeggiare l'ennesimo trionfo, arrivato però solo grazie alla ...Al suoa Saxa Rubra ha salutato il personale della Rai presente che ha risposto con un ... Robert Francis Prevost, PrefettoDicastero per i Vescovi, una delegazione della Chiesa Ortodossa di ...

L'arrivo del Papa a Saxa Rubra, per la prima volta in Rai

L'arrivo di Elly Schlein alla guida del Pd ha messo in crisi Giuseppi. E anche Grillo sarebbe pronto a fare fuori l'autoproclamato avvocato del popolo ...In una delle stagioni più strane degli ultimi 15 anni nella sua storia, il Bayern Monaco, all’ultima curva riesce a centrare l’undicesimo successo di fila in Bundesliga, conquistando il 33° Meistersch ...