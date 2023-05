L’Africa che cresce | così il Ghana prova a uscire dalla crisi economica

(Di sabato 27 maggio 2023) Roma, 27 mag – Negli anni passati ilera un Paese con una elevata crescita, ma poi la pandemia e la guerra in Ucraina hanno avuto un effetto negativo sull’economia di questa nazione africana che ha visto il suo debito estero salire a livelli insostenibili e la sua valuta crollare. Conseguenze? Forte aumento dell’inflazione e una severafinanziaria. Perda questa pesante situazione, il governo di Accra ha chiesto aiuto al Fondo Monetario Internazionale. Quest’ultimo ha però chiesto in cambio la riduzione del debito estero detenuto dal, per portarlo dall’88% del 2022 al 55% nel 2028., fuori? Il governo ghanese per diversi mesi ha cercato un accordo coi Paesi creditori, ma il principale di questi, la Cina, si è a lungo rifiutato ...

