L' addio di Fabio Quagliarella al calcio

... ha richiamato in panchinaQuagliarella per fare entrare Lammers a minuto 88'. Per il capitano blucerchiato è significato l'al calcio giocato davanti al suo pubblico . Tutti gli ...Prima ancora delle nomine c'è stato l'diFazio , nelle scorse ore quello assai rumoroso di Lucia Annunziata da Rai Tre. Un fatto che ha provocato due voragini nel palinsesto della terza ...Innanzitutto c'è da colmare più di una lacuna: dal vuoto lasciato daFazio nella domenica ... In caso di, già due i nomi che circolano per il rimpiazzo: Pietrangelo Buttafuoco e Marcello ...

Addio Fabio, martedì l'ultimo saluto al 28enne morto tagliando l'erba Rovigo IN Diretta

Per il capitano blucerchiato è significato l’ addio al calcio giocato davanti al suo pubblico. Tutti gli spettatori presenti allo Stadio Luigi Ferraris si sono alzati in piedi per applaudire ...I funerali delle vittime dell'alluvione dell'area di Cesena e i due cortei funebri seguiti da autorità e centinaia di cittadini ...