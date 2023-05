E' stata aperta poco prima di mezzogiorno la prima delle 18 valvole che fanno entrare l'nel canale principale del waterfront di Genova, alla Fiera del Mare. I fori per l'ingresso dell'sono stati realizzati nella paratia di ponente dove le valvole vengono aperte una alla volta. L'del mare che sta riempiendo il canale arriva dalla darsena davanti al padiglione blu. Molti ......in contatto con la comunità locale , valorizza la cultura e consuma i prodotti locali ...cura degli spazi pubblici e sii responsabile dei tuoi rifiuti Sii responsabile del consumo di luce e,...... il qualein azione dopo la gloriosa resurrezione di Cristo. Pertanto, come abbiamo cercato ... da cui "i fiumi d'viva" non cesseranno di fluire, per santificare e nutrire tutte le membra ...

L'acqua entra nel nuovo canale del waterfront di Genova Euronews Italiano

E' stata aperta poco prima di mezzogiorno la prima delle 18 valvole che fanno entrare l'acqua nel canale principale del waterfront di Genova, alla Fiera del Mare. (ANSA) ...È entrato alle 11.42 il primo scroscio d'acqua nel canale principale del Waterfront di Levante, quando uno dei sommozzatori ha aperto il primo dei 18 fori ...