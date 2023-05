“La vita in diretta” | scontro tra Luisella Costamagna e Francesca Reggiani | cos’è successo in diretta tv

(Di sabato 27 maggio 2023) News tv. . Ogni pomeriggio su Rai 1 va in onda una nuova puntata de Lain, un rotocalco di attualità con approfondimenti delle ultime notizie e il racconto dei fatti di cronaca nera, in compagnia di personaggi celebri e persone comuni che hanno qualcosa di speciale da raccontare. Alla guida del programma Alberto Matano. Nel corso della puntata di ieri, 26 Maggio 2023, c’è stato unointv tra: vediamo nel dettaglio cheaccaduto.Leggi anche: “Lain”, l’annuncio di Alberto Matano commuove tutti Leggi anche: Eredità Lollobrigida, Piazzolla a “La ...

...seguiti dalle cure palliative " spiega l'assessore regionale alla Sanità " terminano la loro... una trasmissione attraverso GGG ON AIR, insu Facebook e sul canale YouTube della ...... l'esperimento: come nasce e a cosa serve Nel caso in cui, in un ipotetico giorno, forme di... il 31 maggio alle 16.00, l'Istituto nazionale di astrofisica ( Inaf ) ha organizzato unasui ...O di Neurologia dell'AOU di Modena,dal prof. Stefano Meletti . Dal 2018 l'Azienda ha ... oggi i pazienti possono mantenere una qualità diche sino a trent'anni fa erano impensabili e un'...

Il drammatico racconto di Tefta e l'ultimo sguardo della figlia prima di morire: "Le chiedevo di non lasciarmi" FoggiaToday

Tra le ospiti di Alberto Matano a La Vita in Diretta anche Francesca Reggiani, Stefania Orlando, Alessandra Mussolini e Francesca Fialdini. Di cosa hanno parlato06:00 Cindia a cura di Claudio Landi 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 Rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta 07:30 ...