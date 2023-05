La traversata tra i grattacieli di Milano | parla il funambolo Loreni | «La paura? Non la supero | la vivo» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 27 maggio 2023) Naso all’insù. Non per vedere gli imponentidi quella«dove tutto è esplicito, chiaro, fatto per apparire». Ma per osservare l’impresa di Andrea, l’unicoitaliano specializzato in camminate a grande altezze, andata in scena ieri, 26 maggio, tra i palazzi di Gae Aulenti. Con una corda in dyneema di 20 millimetri di diametro, posta a 140 metri da terra e un’asta di equilibrio, ilha camminato per una distanza di 205 metri per arrivare dal Bosco Verticale alla torre Unicredit, l’edificio più alto d’Italia. Per questa, Andrea si è preparato accogliendo ladel fallimento. «Stando in ansia», dice a Open. «Fa parte del mio percorso: averne un po’ e stare in questaper vedere cosa succede, ...