La Super Diretta Gol di Sky con Serie A | Playoff Serie B | Serie C streaming NOW

Leggi su digital-news

(Di sabato 27 maggio 2023) Sarà unsabato sera con una specialeGol su Sky Sport Calcio e insu NOW (dalle ore 20.30) che coinvolgerà tre categorie diverse. Cinque partite in programma: da Inter-Atalanta a Cagliari-Venezia, fino ai play-off diC. Tutto insu Sky SportUNAGOLA,B eC insieme in unaGol. È l'appuntamento che offrirà oggi Sky Sport a partire dalle ore 20.30 con cinque partite in contemporanea delle prime tre categorie, da seguire insu Sky Sport Calcio e in ...