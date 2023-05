La strage di via dei Georgofili a Firenze | 30 anni fa

Nel 2013 è stata nominata Cavaliere della Repubblica "Al merito" per il suo impegno come presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime delladidei Georgofili. Nello speciale ...... le voci, i volti, il dolore a trent'anni dallasulla bomba che esattamente 30 anni fa all'1:04 del 27 maggio 1993 sventròdei Georgofili nel cuore di Firenze. Con il sostituto procuratore ...Leggi anche I diari di Giovanni Falcone, ladi Capaci e una domanda: perché non sono mai ... Mai depositati nelle decine di processi che si sono celebrati per le stragi di Capaci e diD'...

Trent'anni fa la strage di via dei Georgofili, la vendetta della mafia contro lo Stato RaiNews

La bomba di via dei Georgofili fu uno degli attentati compiuti dalla mafia nel cosiddetto biennio delle stragi, tra il 1992 e il 1993. La strategia degli attentati fu decisa in una serie di riunioni ...Nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993 l'attentato in via dei Georgofili fece 5 vittime. I superstiti non sono più tornati nelle case devastate dall'esplosione e hanno conservato come ricordo i ...