(Di sabato 27 maggio 2023) AGI -Francesco è a Saxa Rubra, nelladella Rai, per registrare un'intervistatrasmissione "A sua immagine". L'intervista, a quanto si apprende andrà in onda il 4 giugno. È la prima volta che un Pontefice si reca negli studi televisivi della Rai. Francesco, al suo arrivo, è stato applaudito da numerose persone, personale della Rai che hanno gridato "Viva il". L'intervista era in agenda a marzo ma poi fu rinviata perché il Pontefice era stato ricoverato al Policlinico Gemelli. Ad accogliereFrancesco all'ingresso della Rai, l'ad Roberto Sergio e la conduttrice del programma Lorena Bianchetti. Il Pontefice, sulla sedia a rotelle, ha poi salutato con la mano le persone accorse a immortalare l'evento con i telefonini. Con l'uscita di oggi Francesco conferma di essere tornato in ...

La storica visita del Papa alla sede Rai AGI - Agenzia Italia

