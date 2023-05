“La Sirenetta” | romantico anelito alla libertà nel remake Disney

(Di sabato 27 maggio 2023) Un live-action che non si prende troppe licenze rispetto al film d’animazione originale e che ha nel fascino della sua protagonista e negli esterni girati in Sardegna i propri punti di forza

Romantico, disinvolto, più "adulto" del previsto, visivamente ricco e accattivante, musicalmente eclettico, La Sirenetta 2023, il film di Rob Marshall che rinverdisce lo storico brand Disney.

Un live-action che non si prende troppe licenze rispetto al film d’animazione originale e che ha nel fascino della sua protagonista e negli esterni girati in Sardegna i propri punti di forza ...La Sirenetta (2023) ha una colonna sonora bellissima, con canzoni che rievocano il classico Disney e altre diverse rispetto all'originale ...