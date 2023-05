La Sirenetta 2023 | chi sono le doppiatrici in italiano di Ariel?

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 27 maggio 2023) Chileitaliane de La, il film live action del? Tra le voci troviamo quelle di Sara Labidi, per i dialoghi e Yana C.per le canzoni. Tra le voci italiane del film spicca quella di Simona Patitucci che nel cartoon originale doppiava la protagonista, e qui invece presta la voce ad Ursula. Tra i doppiatori italiani del nuovo film figura anche Ilaria Latini che presta la voce a Lashana. La famosa interprete è nota per aver prestato la voce a molte attrici famose tra cui Katie Holmes e Amy Adams, ma anche per essere stata voce di Ralph Winchester nelle stagioni 6 e 7 dei Simpson. Altro particolare del doppiaggio de Laè sicuramente il fatto che i personaggi principali presentano due voci. C’è infatti un doppiatore che ...