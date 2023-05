La Samp è salva | accordo nella notte per la cessione del club

(Di sabato 27 maggio 2023) L'attuale patron del Leeds ha superato l'offerta di Alessandro Barnaba e - come scrive gazzetta.it - hanno convinto il CdA, le banche creditrici e gli advisors con la loro proposta, giudicata più ...

... giudicata più congrua relativamente alla ristrutturazione del debito e all'esposizione della... Sampdoria a Radrizzani: lunedì sarà formalizzato l'accordoLa Sampdoria è quindie l'operazione ...La proposta dei due nuovi proprietari è stata il cavallo vincente perché permette di liberare ladal trust in cui era stata inserita tempo fa, attraverso un esborso di 30 milioni di euro, ...ALL'ULTIMA CURVA, dunque, la società blucerchiata, con una operazione che si chiude in ...di Manfredi e Radrizzani è stata giudicata vincente anche perché consente di 'liberare' ladal ...

Gazzetta - La Samp è salva! Il club ceduto nella notte a Radrizzani e Manfredi TUTTO mercato WEB

La Sampdoria è salva. Nella notte è arrivata la tanto attesa fumata bianca, con il club che passa nelle mani di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. Superata, dunque, l’offerta di Alessandro Barnaba.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...