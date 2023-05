La Salernitana saluta l’Arechi con una rimonta pazzesca sull’Udinese

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPer lala partita con l’Udinese è una festa-salvezza, dopo la conquista con due giornata di anticipo sulla conclusione del campionato della certezza matematica di poter giocare la prossima stagione, per il terzo anno consecutivo, in serie A. Con i friulani finisce 3-2 con un gol di Troost-Ekong sul filo di lana, all’ultimo istante di recupero, grazie a unache la squadra di Paulo Sosa realizza dopo essere andata sotto di due gol nel primo tempo. Laè imbattuta in casa da sei giornate, mentre l’Udinese ha perso le ultime quattro partite giocate fuori casa. Paulo Sousa cambia del tutto la squadra rispetto all’ultima partita giocata e pareggiata la settimana scorsa a Roma con i giallorossi. Gyomber e Daniliuc sono assenti per squalifica, Dia è fuori per infortunio, così come ...